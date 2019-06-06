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Главу Упрздрава Павлодарской области подозревают в получении взятки в 3 млн тенге

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Фото : Акимат Павлодарской области6 июня 2019, 16:28

Руководитель Управления здравоохранения Павлодарской области Ораз Мукашев подозревается в получении взятки в сумме 3 млн тенге от руководителя частной компании за оказание предпочтения при проведении госзакупок средств дезинфекции для медучреждений области. Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщила представитель агентства Жанна Бастарова, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции Павлодарской области проводится досудебное расследование.

- Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, - заключила она.

Ораз Мукашев родился в 1963 году. Окончил Семипалатинский государственный медицинский институт, интернатуру в Экибастузкой ЦГРБ, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Трудовой стаж начинал с врача-хирурга в "Центральной городской больнице" Семея. В разные годы работал заведующий хирургическим отделением "Городской больницы № 2" Павлодара, главным специалистом отдела координации лечебно-профилактической работы по Экибастузу, исполняющим обязанности директора, директор РГП на ПХВ "Региональный кардиохирургический центр в Павлодаре". Руководителем управления здравоохранения Павлодарской области работал с сентября 2017 года.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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