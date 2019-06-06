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В столице работают 2826 членов избирательных комиссий

На каждом избирательном участке работает по 2 наблюдателя от политических партий и общественных объединений.

Фото : astana.gov.kz6 июня 2019, 16:29

На избирательных участках города работают 2826 членов избирательных комиссий. 1109 из них представляют политические партии, 1399 - общественные объединения, еще 318 человек выдвинуты вышестоящими избирательными комиссиями, сообщает сайт акимата столицы.

В число членов избирательных комиссий вошли представители политических партий и НПО, коммерческих структур, пенсионеры, самозанятые граждане, студенты и работники разных учреждений. В столице зарегистрировано 238 избирательных участков, 204 из которых – открытые, 34 – закрытые.

Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в зависимости от численности избирателей от 5 до 11 человек. Члены избирательных комиссий проводят избирательные мероприятия по выборам Президента и организует на избирательном участке голосование в день выборов.

На каждом избирательном участке работает по 2 наблюдателя от политических партий и общественных объединений. На сегодня в состав наблюдателей входит 500 человек, представляющих общественность, неправительственные организации и жителей столицы.

Кроме того в гостинице "Думан" открылся Центр содействия международным наблюдателям и представителям иностранных средств массовой информации, который будет работать до 18 июня.


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