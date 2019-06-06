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Прокурор в Акмолинской области попался на взятке в 5 млн тенге

Факт был выявлен Национальным бюро по противодействию коррупции совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры.

Фото : Zakon.kz6 июня 2019, 16:34

Выявлен факт получения взятки прокурором Коргалжынского района Акмолинской области в общей сумме 5 млн тенге от руководителя государственного учреждения за общее покровительство, сообщила на брифинге в Нацбюро официальный представитель Агентства по делам госслужбы Жанна Бастарова, передает корреспондент Zakon.kz.

Факт был выявлен Национальным бюро по противодействию коррупции совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры.

- Выявлен факт получения взятки прокурором Коргалжынского района Акмолинской области от руководителя государственного учреждения за общее покровительство. Общая сумма - 5 млн тенге. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с установлением степени его виновности будет вынесен судом, - сказала Бастарова.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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