В поселке Агадырь 11 многодетных семей стали новоселами

В следующем сдадут еще две многоэтажки.

Сразу 11 многодетных семей в поселке Агадырь стали новоселами. Теперь они будут жить в собственных домах - больших, благоустроенных, обставленных мебелью, передает Отдел СМИ УВП Карагандинской области.



Теперь в этих семьях начнется новая жизнь. Возле каждого дома есть земельный участок и хозпостройки. Можно разбить огород и завести приусадебное хозяйство.

В семье Фариды Комековой семеро детей. Этого дня она ждала долгие годы. Прежде семья жила в двух съемных комнатах. Теперь отпразднует новоселье в большом четырехкомнатном доме с участком земли в 12 соток.

- Мы с мужем оба работаем, но собственное жилье для нас все равно было неразрешимой проблемой. Сегодня у нас самый счастливый день! - говорит многодетная мама, обладательница подвески "Күміс алқа" Фарида Комекова.

Ляззат Ахмаганбетова ждала своей очереди на получение жилья 13 лет. У нее пятеро детей. И теперь они тоже переедут в свой 4-комнатный дом.

- Я до последнего дня не верила, что это произойдет! - делится многодетная мама.

Вручение ключей новоселам стало настоящим праздником. На церемонию приехали аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и президент компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов. Благодаря этой компании сельчане смогли переехать в собственное жилье. Эти дома "Астана Моторс" отремонтировала и благоустроила за свой счет. И подарила их многодетным и нуждающимся в поддержке семьям.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что по поручению Елбасы в регионе сейчас уделяют особое внимание многодетным семьям. Главная проблема для них - отсутствие своего жилья. И решать эту проблему помогают предприниматели. В этом году 700 семей из числа очередников получат ключи от квартир. Треть из них станут новоселами благодаря помощи бизнесменов.

- С самого становления своей независимости государство поддерживало предпринимателей. Сегодня настал тот момент, когда бизнес встал на ноги и помогает государству решать социальные вопросы. На примерах таких великодушных людей должны учиться и расти наши дети и внуки. Это и есть идея "Туған жер" - не забывать свое родное село, помогать землякам, - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он поблагодарил компанию "Астана Моторс" за помощь многодетным семьям. А также за то, что талантливые выпускники местной школы могут учиться в лучших вузах страны. В этом помогает образовательный фонд, созданный Нурланом Смагуловым.

- Агадырь - это моя малая родина. Здесь вырос и провел детство мой отец. Это место много значит для меня и моих предков. Любой человек, добившийся успеха, должен возвращать долги своей родине. Я счастлив, что сегодня могу помочь своим сородичам. Наша компания активно занимается благотворительностью, помогает людям. Это наша концепция, наш стиль жизни и наша философия, - сказал Нурлан Смагулов.

Он пообещал, что его компания и дальше будет помогать жителям Агадыря.

В 2011 году "Астана Моторс" построила здесь детско-юношескую спортивную школу. В ней есть детский бассейн и борцовский зал. Проходят чемпионаты по дзюдо, самбо, қазақша күрес, футболу. Воспитанники школы выезжают на международные соревнования и занимают призовые места.

В этом году в Агадыре восстановили и сдали в эксплуатацию 70-квартирный жилой дом. Среди новоселов были и многодетные семьи, которые числились в списке очередников на получение жилья. Всего же в Шетском районе проживает 41 многодетная семья.

В этом году в поселке построят 32-квартирный дом. В следующем сдадут еще две многоэтажки.

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