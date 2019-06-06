Министр обороны совершил рабочую поездку в ЗКО

Он ознакомился с техническими и производственными возможностями ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По завершению рабочего визита в Российскую Федерацию глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев совершил рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область, в ходе которой проверил ход весеннего призыва, а также ознакомился с деятельностью ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба МО РК.

В Департаменте по делам обороны Западно-Казахстанской области глава военного ведомства заслушал доклад начальника ДДО о текущей обстановке и процессе проведения призыва граждан на срочную воинскую службу, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, ходе посещения он указал, что местные органы военного управления выполняют функцию "общественной приемной" министра обороны в областях, городах и районных центрах. Именно с посещения департаментов и управлений по делам обороны молодое поколение получает первое впечатление о Вооруженных Силах.

В данном контексте особое внимание было акцентировано на вопросах повышения качества организационной работы с призывниками и их родителями, неукоснительного соблюдения военнослужащими всех категорий норм антикоррупционного законодательства, антикоррупционных стандартов поведения и морально-этических принципов, регламентированных Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан.

В ходе пребывания в регионе министр обороны также ознакомился с техническими и производственными возможностями ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса. На заводе АО "Уральский завод "Зенит", который осуществляет проектирование, постройку, переоборудование, модернизацию и ремонт судов, корпусных конструкций, судового оборудования были продемонстрированы образцы выпускаемой продукции специального назначения.

На предприятиях Акционерного общества "Западно-Казахстанская машиностроительная компания" осмотрел цех по производству боеприпасов, испытательный центр, а также обсудил проблемные вопросы с руководством. Данное предприятие производит пулеметы НСВ 12,7 мм "Утес", боеприпасы к малокалиберным пушкам сухопутных войск. Результаты заводских испытаний показывают высокое качество боеприпасов, которые находят практическое применение в боевой подготовке Вооруженных Сил. В ходе посещения АО "Уральскагрореммаш" осмотрен цех по сборке специальной техники, в том числе пожарных машин, машин мультилифтов, термобудок и прицепов с цистерной.

По итогам посещения объектов оборонно-промышленного комплекса генерал-майор Н. Ермекбаев обратил особое внимание на актуальных вопросах государственной военно-технической политики, а также отметил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс региона динамично развивается и эффективно проводит техническое обслуживание, полный цикл ремонта и модернизацию кораблей и судов Военно-морских сил Казахстана

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