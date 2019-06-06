Иманалиев освобожден от должности председателя Комитета по госматериальным резервам МЦР
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Бахытбек Иманалиев освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам МЦРОАП РК, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Иманалиев Бахытбек Зубайраевич освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Бахытбек Иманалиев занимал должность председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан с мая 2016 года.
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