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Иманалиев освобожден от должности председателя Комитета по госматериальным резервам МЦР

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Фото : primeminister.kz6 июня 2019, 16:41

Бахытбек Иманалиев освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам МЦРОАП РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Иманалиев Бахытбек Зубайраевич освобожден от должности председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Бахытбек Иманалиев занимал должность председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан с мая 2016 года.


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