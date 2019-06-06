Группа разборчивых автоугонщиков обезврежена в Алматы

Злоумышленники специализировались исключительно на угонах авто марки Mazda 626.

В Алматы разоблачена группа автоугонщиков, похищавших исключительно автомобили определенной модели японского автопрома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

По информации Управления полиции Наурызбайского района, один из угонов подозреваемые совершили 13 мая в Ауэзовском районе, а точнее – в микрорайоне "Жетысу-1". Около одиннадцати часов ночи они угнали со двора жилого дома припаркованную там Mazda 626. Второй автомобиль той же модели, они угнали 15 мая, наведавшись около шести часов утра на парковочную стоянку в микрорайоне "Алгабас". А уже на следующий день в микрорайоне "Шугыла", на территории одного из жилых комплексов, ими была угнана еще одна Mazda 626.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вычислена и задержана группа из трех мужчин в возрасте от 25 до 31 лет. Некоторые подозреваемые ранее судимы за аналогичные преступления. Автомобили данной модели легко вскрыть, "барымтачи" знают, как подбирать ключи и как подсоединять проводку для зажигания. Эти трое выжидали удобный момент и действовали: если двери авто были закрытыми, они вскрывали замок багажника и залазили внутрь авто. После совершения угона, злоумышленники прятали свою добычу и планировали ее дальнейшую продажу. Благодаря слаженной и оперативной работе наших сотрудников, злоумышленники не успели избавиться от угнанных "железных коней", - сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Он добавил, что пока подозреваемым доказана причастность к трем преступным эпизодам. Проверяется их причастность к другим преступлениям. На данный момент участники "криминального трио" водворены в ИВС ДП Алматы. В рамках проводимого досудебного расследования проводятся следственные действия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!