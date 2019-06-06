Нужно знать, чем они занимаются не только на работе - зампред АДГСПК РК о чиновниках

Бектенов: Надо очистить ряды госслужащих от людей склонных к коррупции.

Обязанность руководителя подавать в отставку в случае, если его подчиненный был уличен в совершении правонарушения, заставить чиновников лучше контролировать своих сотрудников. Об этом сегодня на брифинге в Нацбюро заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- На совещании по вопросам противодействию коррупции президент дал поручение, чтобы руководители госорганов в случае совершения коррупционных правонарушений их подчиненными должны подавать в отставку. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести эту норму в закон. Соответствующий законопроект находится в парламенте. Мы в рамках него будем этот вопрос прорабатывать, чтобы это было уже на уровне закона, - сообщил он.

По его словам, в случае уличения сотрудника в совершении правонарушения руководитель должен подать в отставку, несмотря на то, кто брал на работу этого человека.

- Президент потребовал, чтобы все подавали в отставку. А уже принять или не принять (отставку – от авт.) прерогатива главы государства. Он будет рассматривать, насколько этот политический руководитель был способен предотвратить данное коррупционное правонарушение, была у него возможность, он ли выдвигал этого человека. Президент будет принимать решение как руководитель страны, - добавил он.

Он считает, что проект, обязывающий руководителей подавать в отставку за проступки своих подчиненных, будет принят к концу года.

- Я считаю, что обязанность первого руководителя уходить за проступки своих подчиненных приведет к тому, что он будет заинтересован в контроле своих сотрудников. Мы это поддерживаем, приветствуем, и будем внедрять. Это позиция Агентства, - добавил он.

Говоря о своем личном мнении по поводу законопроекта, Бектенов сообщил, что находясь на госслужбе, надо быть всегда готовым к тому, что карьера может прерваться. А чтобы этого не случилось, необходимо следить за своими подчиненными.

- Нужно знать, чем они занимаются не только на работе, но и в свободное время, их склонности к чему-либо. И мы сейчас будем заниматься профилактикой и упреждением совершения правонарушений, - поделился он.

В пример он привел недавнее отстранение от должности главы комитета по водным ресурсам Минсельхоза Ислама Абишева.

- Если бы его уволили в 2013-м году, когда на него поступила жалоба от сотрудника, которого он заставлял купить себе шубу, то можно было бы избежать последствий сегодня, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!