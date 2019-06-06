Полицейского в Алматы обвинили в рукоприкладстве. Комментарий ДП

По данным полиции, женщины не подчинились требованиям сотрудников полиции, проводивших рейд.

В Сети распространяют видео, на котором женщина обвиняет сотрудника полиции в том, что он ударил ее ребенка. В полиции Алматы опровергли это утверждение, передает Zakon.kz.

На записи видно, что инцидент произошел на алматинском Арбате. Женщина наседает на сотрудника полиции, обвиняя его в том, что он ударил ее ребенка.

Департамент полиции Алматы, изучив видео, сообщил, что оно не полное, вырвано из контекста и намеренно озаглавлено с обвинительным уклоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кто-то ударил ребёнка ????????‍♂️???? Публикация от ????100 ТЕНГЕ ???? (@100tng) 5 Июн 2019 в 9:36 PDT

- Среди участвовавших в инциденте детей либо женщин с детьми не было. На самом деле речь идет о факте неповиновения полиции со стороны двух молодых женщин, которые, вопреки установленному законодательству, в неустановленном месте развернули деятельность по нанесению на тело рисунков. При этом они установили на пешеходной зоне рекламный щит, что так же противоречит нормам. Данный факт был выявлен сотрудниками полиции совместно с акиматом Алмалинского района накануне в ходе проведения рейдовых мероприятий по профилактике и недопущению выноса стихийной торговли и нарушения правил благоустройства территории города, - сообщили в пресс-службе алматинской полиции.

На замечания, устные требования убрать рекламный щит и прекратить свою деятельность, женщины отказывались.

- Более того, одна из них стала вести себя агрессивно: оскорбляла сотрудников полиции и кидалась с кулаками. Криком пыталась привлечь внимание прохожих. А затем и вовсе сбежала с места происшествия, оставив свою подругу. В отношении одной из правонарушительниц - гр. М., 1988 г.р., был составлен административный протокол по ст. 505 КРКобАП – нарушение правил благоустройства города. В отношении сбежавшей женщины, проявившей агрессию, будет начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 379 УК РК - оскорбление представителя власти и инициировано административное производство ст. 667 КРКобАП - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа, - сообщили в полиции.

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