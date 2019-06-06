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За 1,5 часа дождя в ДЧС Алматы поступило 11 обращений о подтоплениях

В городе выпало 15 мм осадков при месячной норме - 56 мм.

Фото : ДЧС6 июня 2019, 17:28

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Серик Аубакиров рассказал о последствиях сильного дождя, передает Zakon.kz.

- Сегодня за полтора часа ливня в городе выпало 15 мм осадков при месячной норме - 56 мм. В экстренные службы поступило 11 сообщений о подтоплениях, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, все они отработаны, либо проводится откачка воды и расчистка забитых арыков.

Упало одно дерево. Пострадавших нет.


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