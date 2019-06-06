Заборы в парке возле Фонда Первого Президента уберут в Алматы

Уже завтра начнется демонтаж ограждений протяженностью 556 метров.

По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева сквер возле здания Фонда имени Первого Президента будет безвозмездно передан городу. Об этом сообщили в своем Instagram аким Алматы Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz

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Небольшой уютный сквер, построенный в 2007 году на углу улиц Ганди и Желтоксан, стал излюбленным местом алматинцев. Сюда приходят с детьми, устраивают мини-пикники и свадебные фотосессии.

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- В рамках программы "Город без заборов" уже завтра начнется демонтаж ограждений протяженностью 556 метров. Вместе с тем, будут усилены меры общественной безопасности. В самом сквере акиматом будут обновлены скамейки и урны, заменена изношенная местами брусчатка и проведены текущие ремонтные работы. А выполненные в классическом стиле заборы будут использованы для замены ограждений телерадиокорпорации "Qazaqstan" и школы №23, - отмечено в подписи под фото.

В Алматы за последние 3 года в городе демонтировано уже более 150 км заборов. Из 146 парков и скверов на сегодня благоустроено и озеленено 85. В этом году также планируется реконструкция 2 парков, 5 скверов и 5 зеленых зон.

- Желаю алматинцам вместе получать радость от общения в наших живописных парках и скверах, - написал Байбек.

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