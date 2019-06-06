Итоги расследования гибели рыбы в Урале озвучили в МВД

Уголовное дело будет направлено в суд.

28 мая было объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление участников процесса с материалами дела. Согласно результатам, причиной гибели рыб стал сброс в реку Урал вод КГП "Атырау Су Арнасы" с повышенным содержанием хлора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Виновными назвали директора, его заместителя и начальника водоочистной станции КГП "Атырау Су Арнасы". Сейчас они признаны подозреваемыми по ч.3 по ст. 328 УК (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде) и ч.2 ст.204 УК (уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб).

Также в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по ст. 371 УК (халатность).

Согласно проведенной экспертизы, на окружающую среду произошло негативное воздействие из-за сброса вод с повышенным количеством хлора.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!