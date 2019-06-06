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В угонах подозревают несовершеннолетних в Алматинской области

Автомашины найдены и возвращены законным владельцам.

Фото : big-rostov.ru6 июня 2019, 18:55

В рамках отработки "Правопорядок" полицейские Алматинской области за пять дней раскрыли четыре автоугона. В совершении трех из них подозреваются несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

- Три факта автоугонов зарегистрированы в Талдыкоргане и один в Енбекшиказахском районе. Все раскрыты в дежурные сутки. По трем не имеющих отношения друг другу эпизодам полицейскими задержаны несовершеннолетние автоугонщики, 2002-2003 годов рождения. В двух случаях угнали авто марки Mercedes, а также угону подверглись Ford Transit и Nissan Primera. Автомашины найдены и возвращены законным владельцам - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что с начала года в регионе зарегистрировано 98 автоугонов. 66 похищенных из общего числа автомашин удалось найти и возвратить потерпевшим.


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