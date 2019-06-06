Госслужба предоставляет молодежи новые возможности

Выпускники алматинской Школы государственной службы рассказали о знаниях, приобретенных в процессе обучения в школе.

6 июня в преддверии празднования Дня государственного служащего прошла встреча со студентами последних курсов ВУЗов Алматы, лидерами молодежных организаций и выпускниками алматинской Школы государственной службы. Организаторам данной встречи выступили Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с проектным офисом "Саналы Ұрпақ", сообщает Zakon.kz.

Целью данной встречи являлось в рамках Года молодежи популяризация государственной службы среди молодежи.

В своем выступлении руководитель ДАДГСиПК по городу Алматы Данияр Таумұрат отметил:

- Сегодня двери госслужбы открыты, имеются хорошие карьерные возможности, пользуясь данной площадкой, хочу призвать Вас, не бояться трудностей, устоявшихся стереотипов, и прийти на госслужбу, так как она изо дня в день становится мотивированной, конкурентноспособной и престижной.

Выпускники алматинской Школы государственной службы рассказали о знаниях, приобретенных в процессе обучения в школе.

- До поступления в данную школу, я думала, что госслужба – это не женская работа, но окончив ее, я поняла, что ошибалась. Я неимоверно рада тому, что я как патриот своей страны могу внести свой вклад для развития нашего государства и хочется, отметить, что все те компетенции которому нас учили, пригодились мне на практике, - говорит выпускница Школы государственной службы Гүлхан Жалмыхан

Стоит отметить, что данная встреча одна из многих мероприятий, проводимых Департаментом в целях, популяризация государственной службы среди молодежи. По инициативе Департамента ежеквартально проводятся встречи со студентами, ярмарки вакансий для молодежи, выпускников ВУЗов и колледжей, также был заключен Меморандум о сотрудничестве по вопросам прохождения профессиональной практики студентов последних курсов ВУЗов города Алматы в государственных органах города Алматы.

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