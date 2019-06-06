МИД Кыргызстана попросил посла Турции не вмешиваться в дела КР

Накануне посол приехал в село Орок Чуйской области, где произошли беспорядки.

Чрезвычайного и полномочного посла Турции в Кыргызстане Женгиз Камиль Фырата вызвали в Министерство иностранных Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИД КР.

Турецкой стороне была вручена нота Министерства в связи с присутствием Посла, г-на Женгиз Камиль Фырата, 5 июня 2019 года в селе Орок, Сокулукского района, в ходе проводимой правоохранительными и местными органами власти Кыргызской Республики работы с населением по урегулированию бытовой ссоры между гражданами Кыргызской Республики.

Министерство призвало Посла Турецкой Республики своими действиями не вмешиваться во внутренние дела КР, проявлять сдержанность и уважение национального законодательства Кыргызской Республики.

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