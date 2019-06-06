Прощай "Джек Восьмеркин" - умер актер Александр Кузнецов
Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах.
Фото : YouTube6 июня 2019, 19:44
Ушел из жизни известный российский актер Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме "Джек Восьмеркин — американец". Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.
О смерти актера написал в своем Instagram народный артист России Эммануил Виторган.
- Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты Так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом
Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых "Джек Восьмеркин — американец", "Комедия строгого режима", "Парад планет". Снимался в голливудских проектах, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".
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