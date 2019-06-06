Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Прощай "Джек Восьмеркин" - умер актер Александр Кузнецов

Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах.

Фото : YouTube6 июня 2019, 19:44

Ушел из жизни известный российский актер Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме "Джек Восьмеркин — американец". Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти актера написал в своем Instagram народный артист России Эммануил Виторган.

- Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты Так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом

Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых "Джек Восьмеркин — американец", "Комедия строгого режима", "Парад планет". Снимался в голливудских проектах, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты