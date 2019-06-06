Бывший нападающий "Сарыарки" подписал контракт с клубом КХЛ

Соколов будет играть в "Сочи".

Нападающий "Сарыарки" Константин Соколов подписал пробный контракт с "Сочи", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.ru.

Форвард примет участие в тренировочном лагере сочинцев, который стартует в середине июля.

Соколов будет работать с командой. Он либо получит возможность подписать полноценный контракт, либо покинет состав южан.

В КХЛ Соколов играл за "Ак Барс", "Адмирал", "Амур", "Югру" и "Сибирь", проведя в общей сложности 135 матчей.

В сезоне-2018/19 вместе с "Сарыаркой" выиграл Кубок Петрова. Он отметился 31 (16+15) баллом в 40 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. В плей-офф набрал 12 (2+10) очков в 19 встречах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!