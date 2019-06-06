Казахстан увеличит товарооборот с Китаем

В настоящее время между РК и КНР подписано 14 межправительственных разрешительных документов по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР.

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял Посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия Казахстана и Китая на различных международных площадках и в рамках многосторонних структур. Была отмечена схожесть позиций двух стран по вопросам международной повестки дня.

На встрече также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции на обширный рынок Китая. Казахстан имеет большой потенциал по наращиванию объемов экспорта сельскохозяйственной органической продукции.

В настоящее время между РК и КНР подписано 14 межправительственных разрешительных документов по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР.

В свете реализации государственной политики по привлечению инвестиций и координации продвижения экспорта, особый акцент в переговорах был сделан на увеличение двустороннего товарооборота путем регулирования вопросов расширения торговой сферы, оптимизации структуры и увеличение масштаба торговли, а также повышении доли высокотехнологичных продуктов в торговле между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, стороны отметили необходимость дальнейшего развития Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", который является одним из крупнейших совместных инвестиционных проектов, реализуемых по инициативе глав двух государств.

Справочно: Китай остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров РК, удельный вес которого в общем товарообороте Казахстана в 2018 году составил 15,7% (11,7 млрд долл., из них 6,3 млрд - казахстанский экспорт и 5,4 млрд - импорт из Китая).

По данным Национального банка, Китай занимает 4-е место по привлеченным в РК иностранным инвестициям и объем привлеченного китайского капитала до 2018 года составил 15,6 млрд. долл. США. В основном КНР инвестирует в такие сферы, как транспорт и складирование, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, строительство и финансовая и страховая деятельность.

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