В Алматы запустят сервис по прокату электросамокатов
Сервис будет доступен при помощи мобильного приложения.
Фото : Yousense.info6 июня 2019, 20:38
В июле, в Алматы появится новый сервис – поминутная аренда электрических самокатов, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Бауыржан Байбек.
- По словам молодых алматинских стартаперов, электросамокат становится все более популярным способом передвижения в городах, учитывая компактность и экологичность.
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В Алматы ведется системная работа по преобразованию городских пространств, созданию безбарьерной среды и инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. Поэтому город становится привлекательным для инновационного бизнеса, - считает аким Алматы.
В городе планируется разместить 35 станций и 300 электросамокатов с антивандальной защитой, GPS-трекерами. Сервис будет доступен при помощи мобильного приложения.
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