Даурен Абаев: Нельзя снять ответственность с себя и переложить на государство

Никто из тех, кто осаждали акиматы не требовали трудоустройства или повышения квалификации. Они требовали жилье и списать кредиты! Здесь и сейчас!

Вопрос предоставления многодетным матерям жилья получил продолжение. Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.

3 июня группа многодетных матерей устроила пикет возле здания Акорды, требуя решить их проблемы.

На вопрос, не кажется ли, что ситуация выходит из-под контроля и способны ли принимаемые правительством меры, решить накопившиеся проблемы, министр ответил, что раздача квартир всем, кто не поленился выйти на площадь, немыслима.

- Государство не отказывается помогать многодетным матерям, но у всего должны быть разумные пределы. Не раз говорил, но повторю еще раз, что по всей стране стартовало строительство жилья для многодетных. Этот жилищный фонд базово покроет потребности нуждающихся семей в течении нескольких лет. В конце концов, что должны раздавать акиматы, если строительство еще не завершилось? Хотя даже в этих условиях, десятки многодетных семей получили квартиры в столице.

- В рамках программы "Берекелі баспана" начат прием документов для многодетных семей. С начала года выдают жилищные сертификаты для работников бюджетных организаций по одному миллиону тенге, эта сумма практически покрывает первоначальный взнос. Все это реализуется за счет бюджетных средств, – подчеркнул Абаев.

Эти меры не производят впечатление на людей, по той причине, что размыты рамки понимания социальной ответственности государства перед гражданами, - считает министр.

- Да, наше государство провозгласило себя социально ориентированным. И именно поэтому многодетным семьям выплачивают адресную социальную помощь, которая сейчас в среднем уже превышает 100 тысяч тенге на одну семью. Помимо этого, для детей организовали бесплатное питание, льготный проезд, квоты для поступления. Мы не отказываемся от своих обязательств перед гражданами, но нельзя снять всю ответственность с себя и переложить на государство. Никто из тех, кто осаждали акиматы не требовали трудоустройства или повышения квалификации. Они требовали жилье и списать кредиты! Здесь и сейчас!

Даурен Абаев заметил и то, что мало кто отозвался на программу Nurly Еrtis по переселению многодетных семей в Экибастуз, так как хотят жилья в столице.

- При этом акимат Нур-Султана обеспечивает переезд, а акимат Павлодарской области – жилье и трудоустройство. Но очень многие семьи отказались от этой помощи, так как хотят получить квартиры именно в столице, – отметил министр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!