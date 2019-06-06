Даурен Абаев о "Мен ояндым": Эти люди неравнодушны к судьбе страны

Но декларировать неравнодушие недостаточно, - считает министр.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал появившиеся в соцсетях видеоролики с хештегом "Мен ояндым", сообщает Zakon.kz.

Своим мнением Абаев поделился в программе "Открытый диалог" на канале "Хабар".

- Зачастую реальные проблемы и реальная жизнь не пересекаются с сетевыми войнами и битвами хэштегов. Просмотрев пару роликов, я вижу, что люди в них неравнодушны к судьбе страны. И это хорошо. Но часто достаточно кому-то декларировать это неравнодушие, это ведь модно. Но чтобы сделать свою страну лучше, не обязательно противопоставлять себя власти, есть уйма инструментов, когда можно изменить что-то в сотрудничестве с государством.

Министр считает, что это гораздо эффективнее и принесет гораздо больше пользы обществу. Пусть для некоторых это может ударить по имиджу борца за социальную справедливость.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!