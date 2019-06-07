Казахстанская молодежка по футболу стартовала с победы в отборе ЕВРО-2021

Итог матча - 3:1.

Молодежная сборная Казахстана в стартовом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года в Тофтире встречалась с Фарерскими островами, пишет Sports.kz.



Состав у команды гостей был серьезный, в старте вышли и Еребулан Сейдахмет с Акмалем Бахтияровым. Второй из них после навеса с фланга открыл счет уже на второй минуте поединка. Казахстан продолжил атаковать и создавать голевые моменты, но и соперник не отсиживался в обороне.

После перерыва казахстанцы начали здорово и забрали мяч, но довольно быстро его отдали и фарерцы стали создавать моменты, свое мастерство удалось проявить Мухаммеджану Сейсену. Интригу убил вышедший на замену полузащитник карагандинского "Шахтера" Дмитрий Бачек, который сразу вышел один на один и переиграл вратаря.

Хозяева сократили разрыв усилиями Стефана Радосавлевича, но на большее их не хватило, итог подвел Владислав Прокопенко. 3:1 — победа гостей.



12 июня Казахстану предстоит на выезде сыграть с Черногорией.

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