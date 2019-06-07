Первый турнир по пощечинам пройдет в Казахстане

Подобные турниры популярны в США. В России такие чемпионаты начали проводить с прошлого года.

Первый турнир по пощечинам пройдет впервые в Петропавловске. Такой способ развлечься придумали два молодых парня - Адильхан Шуканов и Сергей Швец. Об этом сообщает Петропавловск News, передает Zakon.kz.

- Такие турниры сейчас очень популярны, и мы решили организовать что-то подобное у нас в городе, - рассказывает Адильхан. - Мы придумали достаточно четкие правила для проведения подобных соревнований, создали группы в соцсетях и если всё сложится удачно, планируем превратить это в деловое предприятие, которое будет приносить не только удовольствие, но и прибыль.

По словам Сергея, правила турнира достаточно простые.

- Во-первых, всем участникам должно быть не менее 18 лет, во-вторых, удары-пощечины будут наноситься не полностью ладонью, а лишь фалангами пальцев, чтобы никто не был травмирован, а сам поединок будет состоять из пяти раундов, по итогам которых и будет выявлен победитель, если один из противников не сдастся сам.

Кроме того, по планам организаторов, на турнире будет присутствовать медицинский работник. Впрочем, как показывает опыт проведения таких турниров в других странах соревнования по пощечинам до серьезного травмирования не доводят.

Подобные турниры популярны в США. В России такие чемпионаты начали проводить с прошлого года.

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