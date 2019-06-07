Семья известной казахстанской телеведущей попросила помощи

В сюжетах Галины Полевой страна увидела, как растёт гордость нашего фигурного катания - Денис Тен.

В соцсетях продолжается акция по сбору средств на лечение известной казахстанской журналистки Галины Полевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Полгода назад казахстанцы узнали о том, что наша коллега борется с онкологией. Неравнодушные люди из разных регионов пожертвовали деньги, которые позволили Галине начать лечение за рубежом. Она успешно перенесла пересадку костного мозга и курс лучевой терапии. Но для полного выздоровления требуется ещё одна операция и реабилитация. Семья Галины Полевой снова обратилась за помощью.

На спортивных репортажах Галины Полевой выросли олимпийские чемпионы и фанаты. Она не только комментировала Азиатские и Олимпийские игры, но и снимала документальные фильмы о звёздах казахстанского спорта, некоторые из них тогда только подавали надежды. В сюжетах Галины Полевой страна увидела, как растёт гордость нашего фигурного катания - Денис Тен. Для кумиров миллионов Галина была не просто хорошим репортёром, она стала близким – родным человеком.

- Дорогие друзья, давайте поможем нашей Галине Полевой, ведь ей требуется сейчас очень большое лечение. Без нашей помощи это невозможно. Она сделала очень многое для спортивного телевидения. Она была с нами на Олимпиаде и помогала нам. А сейчас ей требуется помощь. Давайте не будем равнодушными и переведём, кто какую сумму сможет. Ведь спортивный мир своих не бросает, - сказала бронзовый чемпион олимпийских игр Юлия Галышева.

Галина о спорте знает практически всё, поэтому её репортажи так ценили зрители. Она сама профессионально занималась художественной гимнастикой и стала мастером спорта СССР, входила в сборную Казахстана. После завершения спортивной карьеры она успела поработать тренером. Ученицы Галины Полевой тоже отозвались на акцию по сбору средств. И ведь неподъёмную для семьи сумму можно легко собрать всей страной. Если каждый третий казахстанец пожертвует всего лишь 10 тенге – этого достаточно! Мелочь. Но она позволит Галине одержать главную победу в своей жизни!

- Я думаю, что нужно поддержать всем миром. Поэтому призываю всех, у кого есть возможность, откликнуться, поддержать человека в такое непростое ее время. Человек очень многое сделал для страны - это лицо. Я говорю, один из таких флагманов отечественной спортивной журналистики. Сама спортсменка в прошлом, занималась художественной гимнастикой. И человек просто замечательный. Всегда спортсмены с ней дружили, её любили и сейчас любим, - рассказал серебряный призер олимпийских игр Ислам Байрамуков.

Семья журналистки ведёт сбор средств в соцсетях. На страницах в Facebook и Instagram опубликованы все отчёты, анонсы о предстоящих ярмарках и акциях, а также необходимые реквизиты для пожертвований.

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