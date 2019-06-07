В степи Атырауской области неожиданно образовалось озеро

По оценкам специалистов, в нем скопилось не менее 5000 кубометров воды.

В нефтяном Макатском районе, где нет ни одного пресного источника воды, в степи неожиданно образовалось озеро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Это подтверждает предположения гидрогеологов, что в подземных толщах района кроме нефти и газа могут находиться промышленные запасы пресной воды.

В низине между двумя сопками появилось озеро. Ему всего несколько дней. По оценкам специалистов, в нем скопилось не менее 5000 кубометров воды. Как место водопоя его быстро облюбовали местные буренки. Прилетают на озеро дикие утки, садятся гуси. Тем самым без всяких лабораторных исследований подтверждая: вода в водоеме пресная.

- Предстоит установить, откуда выходит на поверхность вода. Возможно, это была заброшенная гидрологическая скважина, возможно, забил родник, - рассказала главный специалист урало-каспийской бассейновой инспекции Ляззат Калмаганбетова

У экологов задача другая - выяснить состав воды.

- Хотя видно, что вода пресная, но не известен ее химический состав. Сколько процентов соли в ней содержится, не присутствуют ли тяжелые металлы, другие примеси. На эти вопросы ответят специалисты нашей лаборатории, - сказал заведующий отделом лабораторного контроля областного департамента экологии Жолдаскали Телагысов.

Ответа на эти вопросы с нетерпением ждут жители района. Именно в этих местах в позапрошлом веке забил первый нефтяной фонтан. За эти годы запасы сырья истощились, а отсутствие пресных источников воды мешает развитию сельского хозяйства. Всю воду район получает по водоводу из Волги.

- В Макатском районе около 40 фермеров занимаются животноводством. У нас много земли. Своя пресная вода позволила бы в разы увеличить поголовье скота, развивать растениеводство, - сообщил руководитель крестьянского хозяйства Газиз Габдуллин

Подземные источники дали бы новый виток развитию и других районов области, где 21 населенный пункт сегодня не имеет центрального водоснабжения. Живительная влага в них доставляется машинами. Всего же региону не хватает 20 тысяч кубометров воды в сутки.

Вода, вышедшая на поверхность в этой засушливой местности, подтверждает предположения гидрогеологов. Что в этих местах стоит искать не только новые месторождения нефти и газа. Но и подземные линзы, в которых могут храниться большие запасы пресной воды.

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