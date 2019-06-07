Футболисты молодежки Казахстана стартовали с победы в отборе на Евро-2021

В матче случились ассист Сейдахмета и гол первым касанием в матче.

Молодежная сборная Казахстана по футболу (до 21 года) стартовала с выездной победы над командой Фарерских островов в отборочном цикле Евро-2021, сообщают Vesti.kz.

Игра прошла в Тофтире и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Вперед казахстанцы вышли уже на второй минуте, когда забил форвард российского "Сочи" Акмаль Бахтияров, которому ассистировал нападающий болгарского "Левски" Еркебулан Сейдахмет.

Увеличить счет сборная Казахстана смогла после перерыва. На 68-й минуте вместо Бахтиярова вышел форвард "Шахтера" Дмитрий Бачек, который уже через несколько секунд забил первым же касанием в матче.

В концовке Фарерам удалось отыграть один гол. Его автором на 85-й минуте стал полузащитник Стефан Радосавлевич, появившийся на поле на 77-й.

Окончательный счет на 94-й минуте установил Владислав Прокопенко, наказавший голкипера фарерцев за выход за пределы штрафной. При этом на поле форвард "Астаны" появился лишь на 89-й минуте.

В следующем матче сборная Казахстана в ночь с 11 на 12 июня в 00:30 по времени Нур-Султана встретится в гостях с Черногорией. В сентябре в группе свои первые матчи сыграют Испания, Израиль и Македония.

Отборочный цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.

Отметим, что матч с Фарерами стал официальным дебютом главного тренера молодежной сборной Казахстана Александра Москаленко. Ранее 42-летний экс-футболист работал ассистентом в "Астане" и "Кайсаре", а самостоятельно возглавлял родной "Булат" из Темиртау.

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