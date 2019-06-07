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Женщина попала сразу под две машины в Алматы

После того, как женщину сбила легковушка, ей переехал ногу внедорожник.

Фото : Sputnik Казахстан7 июня 2019, 07:42

Женщина в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу после двойного наезда в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Рыскулбекова, не доезжая улицы Сулейменова. Водитель Mazda не успел затормозить и сбил женщину, которая вышла на проезжую часть с остановившегося Hyundai Accent. От сильного удара женщину откинуло на полосу встречного движения, где в это время ехал Toyota land Cruiser Prado. Водитель также не успел затормозить и проехал по ноге женщины.

В результате происшествия женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Два года назад в результате похожего случая молодая алматинка Екатерина Парафиева лишилась обеих ног. Выйдя из своей машины, наехавшей на люк, Екатерина и ее подруга оказались зажаты машиной, которую откинуло на них после удара автобуса.


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