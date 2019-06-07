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Школу "Колумбайн" планируют снести в США

Школа "Колумбайн" обрела мировую известность после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. Жертвами их атаки стали 13 человек.

Фото : washingtonpost.com7 июня 2019, 08:03

Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает РИА Новости.

В открытом письме под заголовком "Новый Колумбайн?" инспектор школ округа Джейсон Гласс указал, что учебное заведение остается "источником вдохновения для потенциальных стрелков, и ее влияние со временем, кажется, только усиливается".

Предложенный на рассмотрение общественности проект предполагает снос старой школы и постройку на этом месте нового здания, что обойдется местным налогоплательщикам в 60-70 миллионов долларов. Инспектор отметил, что соответствующие планы находятся в предварительной стадии и попросил местных жителей заполнить специальный онлайн-опрос.

Школа "Колумбайн" обрела мировую известность после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. Жертвами их атаки стали 13 человек.


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