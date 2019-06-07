Сильный ветер сорвал кровлю дома в Алматы

Инцидент произошел на ул. Радостовца.

Фото : кадр из видео

Сильный ветер в Алматы сорвал кровлю с многоэтажного дома, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована в Facebook на странице издания "Крыша".

По информации с публикации, инцидент произошел на ул. Радостовца, 154а

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!