Сильные дожди ожидаются в Казахстане в пятницу

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, местами сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Костанайской области местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер местами 15-20, порывы 25 м/с. Днем в Павлодарской области местами ожидаютяс шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются шквал, днем ветер 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской областях, ночью в Алматинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. Днем в Кызылординской, Атырауской областях местами пыльная буря, ветер 15-20, в Кызылординской области порывы 23 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях днем местами сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 7 июня: днем 26°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 7 июня.

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