В Казахстане увеличилось число любителей театра

В Усть-Каменогорске и Кокшетау билеты для любителей театров подорожали за год сразу более чем на четверть

По итогам I квартала объемы услуг в сфере театральной деятельности достигли 4,7 млрд тенге — на 5,5% меньше, чем год назад. Заметим, на деятельность, связанную с театрами, пришлось 45,9% от всех услуг в области творчества, искусства и развлечений. Впрочем, в 2018 году доля была еще выше — 54,5%, передает Zakon.kz со ссылкой на Info ENERGYPROM.KZ.

Напомним, в 2018 году в стране насчитывалось 68 театров. Число мест в зрительных залах выросло с 22,5 тысячи до 22,9 тысячи. Количество представлений и прочих мероприятий, проведенных театрами, составило 16,6 тысячи.

Число зрителей по итогам прошлого года увеличилось на 2,3% к 2017-му, до 2,8 млн человек. Число зрителей детского возраста, посетивших театры, выросло на 4,3% за год, до 1,3 млн человек.

Примечательно в то же время, что количество новых постановок по итогам года сократилось с 363 до 350.

Впрочем, возможно, в текущем году ситуация поменяется. К примеру, 30 мая 2019 на сцене театра им. Лермонтова был представлен музыкальный спектакль "Состояние танго". Над созданием постановки работала творческая и продюсерская команда таких нашумевших театральных проектов, как "Счастливые поют" о легендах сцены Фрэнке Синатре и Эдит Пиаф и "Зовите меня Джордж" о гениальном композиторе Гершвине. На этот раз постановочная группа решила обратиться не к феномену отдельного человека, а к целой музыкальной и пластической традиции.

Для казахстанских театралов стоимость билетов к маю текущего года составила в среднем 744 тенге — на 1,6% дороже, чем годом ранее.

Самые дорогие билеты среди крупных городов и мегаполисов страны пришлось покупать алматинцам — 2203 тг (+3,2% за год), а также жителям столицы — 1303 тг (+19% за год).

Заметнее всего подорожали билеты в Кокшетау — на 26,6% за год, до 800 тг. Впрочем, сразу в 13 больших городах стоимость посещения театров за год не изменилась.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!