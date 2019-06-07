S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с "В" до "B+"

Повышение рейтинга является для банка важным событием и высокой оценкой работы всей команды.

6 июня 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении повысить рейтинги ForteBank с "В" до "B+", прогноз - "Стабильный"

Как сообщают аналитики S&P: "Мы повысили рейтинги ForteBank, поскольку считаем, что в последние три года банк значительно укрепил свою конкурентную позицию и является третьим крупнейшим банком в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов. Мы считаем, что опытная управленческая команда ForteBank и поддержка со стороны акционера Булата Утемуратова способствовали генерации нового высококачественного бизнеса, успешному урегулированию проблемной задолженности за прошлые периоды и повышению рентабельности."

Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили председатель правления ForteBank:

- Повышение рейтинга до уровня "В+", агентством S&P Global Ratings является для банка важным событием и высокой оценкой работы всей команды. Улучшение рейтинга является очередным показателем усиления рыночных позиций ForteBank в Казахстане и позволяет нам продолжать предоставлять качественные услуги нашим клиентам. ForteBank демонстрирует положительные финансовые результаты, сохраняя лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности."

По итогам 2018 года ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Мобильное приложение ForteBank было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. Второй год подряд ForteBank признан "Банком года в Казахстане" по версии The Banker и Global Finance.

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