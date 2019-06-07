Нигматулин: Политика Елбасы заложила прочную основу сотрудничества с Узбекистаном

Курс стратегического партнерства и добрососедских отношений продолжает крепнуть и развиваться.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в Узбекистан провел переговоры со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что сегодня Узбекистан для нашей страны не просто стратегический партнер и союзник, но братское и близкое государство, председатель Мажилиса подчеркнул, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев все эти годы уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном.

- Весьма символично, что визит делегации Мажилиса проходит в Год Казахстана в Узбекистане. Это еще раз демонстрирует, что курс стратегического партнерства и добрососедских отношений продолжает крепнуть и развиваться, - считает Нурлан Нигматулин.

В свою очередь спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов высоко оценил темпы развития Казахстана, подчеркнув историческую роль в этом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- Казахстан является одной из развитых стран мира с богатой историей и культурой. Мы рады за народ Казахстана, за те успехи, которые достигла ваша страна под руководством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ваш Елбасы посвящает свою жизнь работе на благо казахстанцев, - сказал Исмоилов.

Как отметили собеседники, развитию всестороннего казахстанско-узбекского взаимодействия содействуют и парламентарии.

Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между профильными комитетами, налаживании межфракционного и межпартийного диалога, активном использовании потенциала группы по сотрудничеству.

- Знаем, что в настоящее время у депутатского корпуса Узбекистана большой объем работы по законодательному сопровождению проводимых реформ. Поэтому мы готовы поделиться наработанным нами опытом, - отметил спикер Мажилиса.

Отметив, что в прошлом году Олий Мажлис стал членом Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Нигматулин подчеркнул важность укрепления взаимодействие парламентариев и в рамках межпарламентских организаций для продвижения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Председатель Мажилиса пригласил спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Исмоилова принять участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане.

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