Парень с девушкой на легковушке участвовали в полицейской погоне за фурой
Два полицейских автомобиля пытались остановить фуру.
Фото : NewsOne7 июня 2019, 11:30
В Костанайской области гражданские помогли полицейским блокировать пытавшуюся скрыться фуру, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.
Видео снято из автомобиля, который ехал за фурой. За кадром женский и мужской голоса. Автомобиль участвует в преследовании. Два полицейских автомобиля пытаются остановить фуру.
- Мы помогаем сотрудникам полиции… О, блокирует дорогу. Что он сделает? Стрелять будут? Закрывает. Виталь…Виталь…Виталь стой пожалуйста…Я боюсь, – диалог парня и девушки.
Автомобиль марки ВАЗ, в котором ехали парень и девушка, прорвался вперед за полицейской машиной и встал на дороге.
- Я помог закрыть…, – говорит водитель “ВАЗа” полицейскому.
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