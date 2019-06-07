Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Парень с девушкой на легковушке участвовали в полицейской погоне за фурой

Два полицейских автомобиля пытались остановить фуру.

Фото : NewsOne7 июня 2019, 11:30

В Костанайской области гражданские помогли полицейским блокировать пытавшуюся скрыться фуру, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.

Видео снято из автомобиля, который ехал за фурой. За кадром женский и мужской голоса. Автомобиль участвует в преследовании. Два полицейских автомобиля пытаются остановить фуру.

- Мы помогаем сотрудникам полиции… О, блокирует дорогу. Что он сделает? Стрелять будут? Закрывает. Виталь…Виталь…Виталь стой пожалуйста…Я боюсь, – диалог парня и девушки.

Автомобиль марки ВАЗ, в котором ехали парень и девушка, прорвался вперед за полицейской машиной и встал на дороге.

- Я помог закрыть…, – говорит водитель “ВАЗа” полицейскому.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты