Парень с девушкой на легковушке участвовали в полицейской погоне за фурой

Два полицейских автомобиля пытались остановить фуру.

В Костанайской области гражданские помогли полицейским блокировать пытавшуюся скрыться фуру, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.

Видео снято из автомобиля, который ехал за фурой. За кадром женский и мужской голоса. Автомобиль участвует в преследовании. Два полицейских автомобиля пытаются остановить фуру.

- Мы помогаем сотрудникам полиции… О, блокирует дорогу. Что он сделает? Стрелять будут? Закрывает. Виталь…Виталь…Виталь стой пожалуйста…Я боюсь, – диалог парня и девушки.

Автомобиль марки ВАЗ, в котором ехали парень и девушка, прорвался вперед за полицейской машиной и встал на дороге.

- Я помог закрыть…, – говорит водитель “ВАЗа” полицейскому.

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