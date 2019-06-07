За пять дней в Казахстане изъяли 44 кг наркотиков

МВД подвело итоги ОПМ "Правопорядок".

Для поддержания правопорядка, общественной и дорожной безопасности, предупреждения преступлений на улицах и в других общественных местах с 1 по 5 июня на территории страны проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Основные его задачи - раскрытие преступлений по горячим следам, ранее совершенных преступлений, профилактика правонарушений, в том числе грубых нарушений правил дорожного движения.

- По итогам операции сотрудниками полиции раскрыто более 2 тысяч преступлений по горячим следам, 642 ранее совершенных преступления, в том числе 5 убийств, 47 грабежей и 2 разбойных нападения. Задержаны 100 разыскиваемых преступников, - отметил в ходе брифинга председатель Комитета административной полиции МВД Максат Байболов.

Также выявлено свыше 58 тысяч административных правонарушений: мелкое хулиганство, распитие спиртного или появление в общественных местах в пьяном виде, управление автотранспортом в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушения правил проезда ЖД переездов, нарушения установленных правил пребывания в стране.

Полицейскими выявлено 158 фактов хранения наркотических средств, изъято порядка 44,7 кг наркотиков, 135 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

В МВД отмечают, что в ходе мероприятия "Правопорядок" наблюдается оздоровление оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах городов и населенных пунктов.

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