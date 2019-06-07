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Наблюдатели из Бразилии впервые будут участвовать в выборах в Казахстане

Эти наблюдатели будут работать на 4-х избирательных участках столицы.

Фото : Акимат Алматы7 июня 2019, 12:08

Представители Бразилии впервые будут участвовать в выборном процессе Казахстана в качестве наблюдателей. Глава делегации, сенатор национального конгресса Бразилии Франциско Де Ассис Родригес рассказал об этом в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент Zakon.kz.

Делегация в составе трех человек только прибыла в Казахстан, а потому еще не осматривала участки и не знакомилась с кампаниями кандидатов.

- Я считаю, что организация выборов проведена очень хорошо. У нас была встреча с председателем ЦИК. Наша делегация прибыла по приглашению Казахстана, мы представляем парламентскую группу дружбы, - сообщил Родригес.

Ранее наблюдатели из Бразилии участвовали в выборах в США и Венесуэлы. Наблюдатели будут работать на 4-х избирательных участках столицы.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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