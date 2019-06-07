Площадь весеннего сева в 2019 году составила 19 млн га

Было выделено 380 тыс тонн дизтоплива.

На сегодняшний день все регионы завершили посевную кампанию. В ходе посевных работ проблем по вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями не возникало. Об этом на брифинге в Правительстве РК сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает primeminister.kz.

- В целом площадь весеннего сева в этом году составила 19 млн га, из них зерновые культуры — 14,5 млн га, масличные культуры — 2,7 млн га, овощебахчевые культуры и картофель — 458,3 тыс га, кормовые культуры — 1,2 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) — 144 тыс га, - говорится в сообщении.

Для проведения посевной кампании под урожай текущего года было засыпано порядка 2,5 млн тонн семян, запланировано внесение 471,4 тыс. тонн удобрений. В рамках диверсификации расширены площади под зернофуражные (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох и нут), овоще-бахчевые, кормовые культуры и картофель.

Вице-министр отметил, что в целях диверсификации производства, Министерством сельского хозяйства РК совместно с акиматом Северо-Казахстанской области разработана программа "Северная соя". Программа направлена на обеспечение содействия сельхозтоваропроизводителям в производстве сои в северных регионах. В рамках текущей посевной кампании в СКО уже засеяно 14 тыс. га. В целом реализация программы позволит за 5 лет довести площади посевов сои до 1,5 млн га, повысить урожайность до 30 ц/га, увеличить валовый сбор до 3,2 млн тонн, загрузить перерабатывающие мощности, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению экспорта продукции, созданию новых рабочих мест и повышению производительности труда.

- Отдельно хотелось бы отметить проведение весенне-полевых работ по проблемным агрохолдингам. Соответствующая работа проведена, все запланированные мероприятия к посеву площади агрохолдингов в объеме 1,6 млн га выполнены, существовавшие вопросы по заработной плате и налогам сняты. Осенью т. г. все пайщики получат свои дивиденды, — уточнил первый вице-министр сельского хозяйства.

Следует отметить, что в посевной кампании текущего года было задействовано 147 тыс тракторов, 4 тыс ед. высокопроизводительных посевных комплексов, 79,5 тыс единиц зерновых сеялок, 249 тыс почвообрабатывающих орудий, что больше парка сельхозтехники прошлого года на 4 тыс тракторов и 300 посевных комплексов. Существенную роль в увеличении парка техники сыграли меры государственной поддержки в виде инвестиционного субсидирования и субсидирования ставок вознаграждения по лизингу техники.

Кроме того, для проведения посевных работ на период март-июнь выделено 380 тыс тонн дизтоплива (в 2018 году — 375 тыс тонн). На текущий момент регионам отгружено 334,5 тыс тонн (88%).

Посевная кампания в этом году, как подчеркнул Сапаров, прошла точно в оптимальные для нее сроки, что является залогом для получения хорошего урожая. Погодные условия были благоприятными, осадков, сдерживающих сроки посева не было.

Сапаров также отметил положительные предпосылки по объему будущего урожая.

- Мы провели в оптимальные сроки посевную кампанию с качественными семенами. Вовремя внесли минеральные удобрения, осадки около нормы и выше нормы в некоторых регионах. Поэтому мы ожидаем (прим. - объем урожая) не ниже уровня прошлого года, — сказал первый вице-министр селького хозяйства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!