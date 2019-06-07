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Еще один ребенок умер от удара током в Алматинской области

Накануне убило током двоих детей в этой же области.

Фото : pxhere.com7 июня 2019, 12:22

На брифинге в МВД председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер рассказал о гибели в Алматинской области подростка 2007 года рождения от удара током, передает корреспондент Zakon.kz.

- В Талгарском районе, селе Гульдала (Алматинской области) по своей неосторожности получил поражение электрическим током от оголенного провода, который свисал с трансформаторной будки, в результате чего скончался на месте А. Байкен 2007 г.р., - сказал он.

По его словам, данный материал зарегистрирован в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

При этом накануне током убило двоих детей в поселке Енбекшиарал Все случилось, когда братья играли во дворе своего дома. Один из них упал в открытый колодец, где стоял насос с оголенными проводами. Второй пытался помочь ему выбраться, но тоже получил электрический удар.

В целом, Беккер сообщил, что за прошедшие сутки подразделениями КЧС совершено 178 выездов. Из них на пожары - 33, случаи горения - 82, аварийно-спасательные работы - 45, поисково-спасательные работы - 5. При этом спасено 19 человек, из них 3 детей. Зарегистрировано 3 природных ЧС и 33 техногенных.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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