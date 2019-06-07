Какая погода ожидает казахстанцев на выходных

9-10 июня на северо-западе страны будет без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 8-10 июня, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, глубокий и очень активный циклон с атмосферными фронтами был причиной дождей в большинстве областей Казахстана. На востоке и юго-востоке республики местами прошли сильные и очень сильные дожди.

- В предстоящие трое суток циклон и связанные с ним фронты будут перемещаться на восток, но по-прежнему вызывать кратковременные дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные и понижение температуры воздуха. И только на западе, 9-10 июня на северо-западе с распространением антициклона будет без осадков, воздух здесь в дневные часы прогреется до плюс 28…33°С, местами до плюс 35…38°С, - говорится в сообщении.

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