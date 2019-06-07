Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Дубае автобус с туристами попал в крупное ДТП: погибли 17 человек

В автобусе находился 31 пассажир.

Фото : © EPA/JORGE FERRARI, архив7 июня 2019, 12:57

В Дубае произошла авария, в результате которой погибли 17 человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

ДТП, в которое попал автобус с оманскими номерами, случилось вечером в четверг, 6 июня. В автобусе находился 31 пассажир. В результате ДТП погибли 15 человек разных национальностей, еще пятеро получили тяжелые травмы. Позже скончались еще двое.

- Авария произошла, когда водитель выехал на полосу, не предназначенную для движение автобусов, и врезался в дорожный знак. Водителю - за 50 лет, он находится в больнице с умеренными травами, - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, гражданами каких стран были погибшие.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты