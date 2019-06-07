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Токаев: Возлагаем надежды на тех, кто идет вслед за нами

Реформы продолжаются.

Фото : Акорда7 июня 2019, 13:43

Касым-Жомарт Токаев в очередной раз отметил необходимость поддержки молодого поколения, передает Zakon.kz.

- Все, что делается хорошего сегодня, адресовано нашей молодежи. Созидать всегда сложнее, чем критиковать и разрушать. Возлагаем наши надежды на тех, кто идет вслед за нами – молодых людей. Реформы продолжаются, они затронут всю государственную систему, - написал он в своем Twitter.

Ранее Президент говорил о диалоге власти и общества, который должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии Казахстана и укрепления ее потенциала.


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