Токаев: Возлагаем надежды на тех, кто идет вслед за нами
Реформы продолжаются.
Фото : Акорда7 июня 2019, 13:43
Касым-Жомарт Токаев в очередной раз отметил необходимость поддержки молодого поколения, передает Zakon.kz.
- Все, что делается хорошего сегодня, адресовано нашей молодежи. Созидать всегда сложнее, чем критиковать и разрушать. Возлагаем наши надежды на тех, кто идет вслед за нами – молодых людей. Реформы продолжаются, они затронут всю государственную систему, - написал он в своем Twitter.
Ранее Президент говорил о диалоге власти и общества, который должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии Казахстана и укрепления ее потенциала.
Все, что делается хорошего сегодня, адресовано нашей молодежи. Созидать всегда сложнее, чем критиковать и разрушать. Возлагаем наши надежды на тех, кто идет вслед за нами – молодых людей. Реформы продолжаются, они затронут всю государственную систему.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июня 2019 г.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972665-c47f502842f2ba6bd49ecc26ac9a241e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...