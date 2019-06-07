Крышу сорвало ветром с высотки в Алматы. Детали инцидента

Предварительная площадь сорванной кровли составляет 150 кв.м.

В Алматы вечером 6 июня штормило. И это не обошлось без последствий. С высотки по ул. Радостовца сорвало крышу, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ДЧС города, сильный ветер сорвал кровлю с многоквартирного 9-ти этажного 48 квартирного жилого дома по адресу: ул. Радостовца, 154 А.

Дом бы введен в эксплуатацию в 2014 году, застройщик - ТОО "Тансат Инвест", управляющая компания - ПК "Адал коршилер".

- Предварительная площадь сорванной кровли составляет 150 кв.м. В настоящее время аппаратом акима Бостандыкского района совместно с ДЧС Алматы, Службой спасения Алматы проводятся работы по восстановлению кровли жилого дома, - отметили в ДЧС.

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