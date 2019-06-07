Проектный офис Алматы-Адалдық Алаңы открыл Центр обслуживания пассажиров

Проект будет способствовать укреплению антикоррупционной культуры.

В рамках проекта "Алматы - Адалдық Алаңы" на вокзале "Алматы - 2", открылся первый "Центр обслуживания пассажиров".

Центр, позволит жителям и гостям мегаполиса получить проездные билеты идентично со всеми кассами без комиссионных расходов. В нем будут расположены кассы и точки самообслуживания пассажиров с опытными консультантами, для обучение по электронной покупке билетов, данный функционал будет работать без выходных дней и круглосуточно.

- Система усовершенствована и ощутимо снижает вероятность махинаций в сфере продажи билетов, в т.ч. не позволяет быстро "ловить" билеты, которые были возвращены пассажирами. Теперь массово перепродавать проездные билеты с целью обогащения перекупщикам не удастся. С внедрением новой системы продаж электронных билетов, тарифы на проездные документы (билеты) останутся без изменения. Обсуждаемые сегодня вопросы безусловно являются актуальными и своевременными, так как они напрямую затрагивают интересы наших граждан, особенно в летний отпускной сезон, - сказал Данияр Таумурат, руководитель ДАДГСиПК по Алматы.

- Новый открывающийся Центр обслуживания пассажиров, позволит не только повысить качество и доступность обслуживания населения, но и значительно снизить коррупционные риски в системе приобретения пассажирских билетов. Новый формат обслуживания пассажиров предложенный АО "Пассажирские перевозки" соответствует реализации основной миссии проектного офиса "Алматы-Адалдык Аланы", по искоренению бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан, по повышению качества и доступности услуг, минимизации коррупционных рисков в обществе, – отметил Александр Братенков, руководитель проекта "Алматы - Адалдық Алаңы".

Основной миссией проектного офиса "Алматы-Адалдық Алаңы" является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти.

- Вместе с тем, сотрудниками филиала АО "Пассажирские перевозки" на еженедельной основе планируется проведение "Часа пассажира", где будет проводиться разъяснительная работа по правилам перевозок пассажиров и грузового багажа, а также будет осуществляться прием жалоб и предложений от граждан, - сказал Арман Султанов, генеральный директор АО "Пассажирские перевозки".

Данный проект будет способствовать укреплению антикоррупционной культуры, повышать качество услуг населению, устранять коррупционные риски и угрозы и самое главное доверия населения к государственным органам и органам в сферы квазигоссектора.

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