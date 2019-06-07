Нигматулин: Казахстанско-узбекские межпарламентские связи выходят на новый уровень
Председатель Мажилиса пригласил узбекских коллег на IV совещание спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что казахстанско-узбекские межпарламентские отношения выходят на новый уровень, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В ходе своего официального визита в Узбекистан спикер Мажилиса обсудил перспективные направления развития сотрудничества казахстанских и узбекских парламентариев с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым.
В ходе переговоров достигнуты договоренности активизировать взаимодействие в целях обмена законодательным опытом.
Председатель Мажилиса пригласил узбекских коллег на IV совещание спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане.
По словам Нигматулина, участие узбекских парламентариев в форуме станет очередным свидетельством высокого уровня двустороннего взаимодействия.
И сегодня же председатель Мажилиса посетил Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, где встретился с представителями Казахского национального культурного центра Узбекистана.
В настоящее время в Комитете всего функционируют 34 общества дружбы, 138 национальных культурных центров.
В ходе беседы речь шла о проведении Года Казахстана в Узбекистане, что, по мнению спикера Мажилиса, также вносит вклад в дальнейшее углубление казахстанско-узбекского многопланового сотрудничества.
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