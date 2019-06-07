Картины коррупционеров, стоимостью до 5 млн евро, украшают музей в Шымкенте

Отечественные коррупционеры, как выяснилось, хорошо разбираются в искусстве. На украденные из бюджета деньги они приобретали полотна, скульптуры, редкие книги и ювелирные украшения 18-19 веков.

Коллекция музея изобразительного искусства в Шымкенте пополняется за счет коррупционеров, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Конфискованные у осужденных чиновников дорогостоящие картины отправляются прямиком на выставку. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Шымкент главы антикоррупционной службы Алика Шпекбаева.

В шымкентском музее насчитывается более 400 работ известных художников. Эти пейзажи, натюрморты и портреты раньше украшали дома госслужащих, а после того, как чиновников осудили за коррупционные преступления, картины передали в государственную собственность.

Теперь они радуют глаз посетителей музея. Здесь представлены работы художников Айвазовского, Шишкина, Густава Пруха, Серова, Хальцмана, Герхард Рихтер. По словам экспертов, эти картины бесценны.

Данияр Сабирбаев, директор Департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции:

- Мы считаем, что те вещи, которые были в закромах, скажем так, у бывших коррупционеров и ныне которые осуждены, должны стать достоянием общества. И то, что раньше было спрятано, сегодня становится достоянием всего общества. И для того чтобы ознакомиться, посмотреть в прямом смысле результаты противодействию коррупции, работу антикоррупционной службы, достаточно прийти в галерею и посмотреть на эти шедевры мировой классики.

Картины, конфискованные у казахстанских чиновников, на торгах стоят до 5 миллионов евро. Отечественные коррупционеры, как выяснилось, хорошо разбираются в искусстве. На украденные из бюджета деньги они приобретали полотна, скульптуры, редкие книги и ювелирные украшения 18-19 веков. Теперь эти картины шымкентцы смогут увидеть в музее, вход в который стоит 100 тенге. Правда, не круглый год.

Айнабек Оспанов, директор музея изобразительного искусства Шымкента:

- К сожалению, мы не всегда можем показывать публике эти картины ведь их нужно хранить при определенной температуре и влажности.

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