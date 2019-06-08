Бегство Яценюка, забывчивость Трампа и потерянное золото Венесуэлы – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий обсуждаемых в мировых СМИ.

Не иссякает интерес мировой прессы к событиям в Украине, где новый глава государства Владимир Зеленский по-прежнему пытается разрешить проблемы, доставшиеся ему в наследство от бывшего президента, а также наладить контакты с новыми внешнеполитическими партнерами. Отличился и президент США Дональд Трамп, не признавший собственный подарок английской королеве, а Венесуэла лишилась пары десятков тонн золота. Продолжаются слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в Кыргызстане, по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, задержан ряд крупных чиновников, начиная от бывшего генерального прокурора страны. Произошло и немало других событий заслуживающих пристального внимания. Более подробно обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины

Источник фото: Seldon.News

В понедельник зарубежные СМИ всколыхнула новость о том, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно собрал вещи, забрал семью и выехал из Украины. По информации СМИ, почти все родственники Яценюка уже получили иностранное гражданство и больше не появляются в Украине. В частности, гражданство США уже оформлены для двух дочерей Арсения Петровича, сестры, его родителей. Жена Яценюка стала гражданкой Вануату.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников. Соответствующий законопроект №10358 был зарегистрирован в Раде. Согласно документу, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 12 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент 204 тыс гривен) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также на уходящей неделе был назначен новый пресс-секретарь Владимира Зеленского. Им стала 32-летняя Юлия Мендель, которая обошла в конкурсе на эту должность почти четыре тысячи человек. Как сообщают зарубежные СМИ, до назначения она встречалась с Зеленским, по крайней мере, один раз, и судя по профилю нового пресс-секретаря в Facebook, у нее много друзей из студии "Квартал-95". Также Юлия Мендель прославилась тем, что в 2016 году фигурировала в скандале с интернет-домогательствами, а также публикациями о коррупции в украинской армии, из-за чего ее невзлюбили "порохоботы" во главе с блогером Андреем Дзындзей.

Во вторник оппозиция подготовила обращение в Конституционный Суд Украины для отмены закона о языке, подписанного Петром Порошенко перед самым уходом с поста президента страны. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Как заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко: "На самом деле, закон не на поддержку украинского языка, а на запрет русского (направлен - ред.). Мы об этом открыто говорили, и это наша позиция, которую мы будем отстаивать, и защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли".

Также на уходящей неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал в Брюсселе, где встретился с лидерами НАТО и ЕС. Он заявил, что планирует начать разговор с европейскими лидерами с вопроса о "давлении на Россию". Во время встречи Зеленского с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, журналисты спросили, не скучает ли глава Европейской комиссии по прежнему президенту Украины? На что Юнкер ответил: "У меня есть новый". В свою очередь, пожимая Юнкеру руку, Зеленский, улыбаясь, добавил: "Я лучше. Новый лучше старого".

Также Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта в Донбассе, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. "Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - написал он в своем Facebook. Зеленский также добавил, что намерен обсудить "с европейскими коллегами" открытую демонстрацию этой агрессии.

А в четверг американский сенатор Роберт Портман, выступая в конгрессе США, сообщил, что обсуждал с Зеленским вопросы поставки вооружений в Украину. Он такжеотметил, что провел "открытую и детальную" беседу с новым министром обороны страны Русланом Хомчаком о том, чем Соединенные Штаты могут помочь украинской армии. Кроме того, по его словам он также обсудил с Зеленским "некоторые идеи", которые помогут противостоять пропаганде, помехам и дезинформации со стороны России, и связался с Госдепартаментом по поводу этих идей.

В тот же день прошла информация о том, что Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака по желанию Зеленского. Напомним, новый глава Украины во время инаугурационной речи 20 мая призвал глав Минобороны и СБУ покинуть свои посты.

А на следующий день президент Владимир Зеленский дал ответ на петицию за свою отставку. Он заявил, что не может покинуть свой пост по "объективным и понятным" причинам, отметив, что каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия увольнения президента. Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана. В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства. "Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.

Политика и экономика

Источник фото: bazaistoria.ru

Довольно курьезный случай произошел во время государственного визита Дональда Трампа с супругой в Великобританию. Во время посещения Букингемского дворца Елизавета II, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, которую американский лидер подарил ей годом ранее, спросила, узнает ли он эту скульптуру. Однако Трамп ответил отрицательно. Директор Королевской коллекции Тим Нокс попытался сгладить неловкость, отметив, что "лошади очень похожи друг на друга". Он также подчеркнул, что первая леди США Меланья Трамп узнала подарок.

Также зарубежные СМИ сообщили о том, что Мексика готова развернуть на границе с Гватемалой до шести тысяч гвардейцев, чтобы противостоять потоку нелегальных мигрантов. По данным СМИ на такой шаг Мехико готов пойти для достижения договоренностей с Вашингтоном о неприменении обещанных президентом США Дональдом Трампом 5% пошлин на все товары из этой страны в случае, если Мексика не сможет остановить миграционный поток. Позже глава МИД Мексики Марсело Эбрард подтвердил информацию о размещении на южной границе страны национальных гвардейцев.

8 июня стало известно, что Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционным вопросам, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.

К слову, говоря о незаконной миграции, можно отметить курьез на казахстанско-российской границе. В минувший вторник СМИ облетела новость о том, как россиянка пыталась в буквальном смысле уползти в Казахстан, укрывалась за естественными складками местности. Въехать в страну цивилизованным путем ей не удалось, так как въезд на территорию соседнего государства ей был закрыт за нарушение миграционного законодательства.

Также зарубежные СМИ сообщили о том, что Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google. Предстоит выяснить, не злоупотребляют ли техкомпании своим доминирующим положением на рынке? После этого котировки Apple, Facebook, Amazon, Google и других игроков интернет-сектора ушли вниз.

А у Венесуэлы немецкий банк Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота. Дело в том, что в 2016 году Венесуэла получила в банке кредит наличными в размере 750 миллионов долларов. 20 тонн золота были переданы в финансовую организацию в качестве залога. Срок выплаты кредита должен был истечь в 2021 году, однако Каракас не выполнил условия договора и пропустил процентные платежи. Из-за этого Deutsche Bank принял решение конфисковать золото и погасить обязательства досрочно.

В пятницу стало известно о том, что "БТА Банку" вернут из США украденные Мухтаром Аблязовым 2,5 млрд тенге. "28 мая на основании вердикта присяжных Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО "БТА Банк" и "Внешних Управляющих" по совместному иску против Гаухар Кусаиновой, родной сестры Мухтара Аблязова, на сумму в размере 6 598 313 долларов США (2,5 млрд тенге)", – указано на сайте банка. Стоит отметить, что на сегодняшний день судебные процессы против Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях.

Аресты и коррупция

Источник фото: kyrtag.kg

В Кыргызстане, по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, была задержана экс-генпрокурор КР Аида Салянова. Также по делу проходят ее бывший заместитель генпрокурора Людмила Усманова и бывший военный прокурор Майрамбек Акматалиев. Кроме того, уже задержаны бывший советник председателя государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, два врача национального центра онкологии, диагностировавшие у Батукаева рак. Как сообщает МВД КР, подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

Отметим, что на уходящей неделе исследователи Всемирного банка сообщили о том, что выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции. Они пришли к выводу, что крупные государства предрасположены к более высокому уровню коррупции. Размеры стран оценивались как по численности населения, так и по площади их территории. По итогам исследования, аналитики рекомендует крупным государствам вести более строгий мониторинг за деятельностью чиновников и жестче наказывать коррупционеров. При этом, выдав такую неоднозначную рекомендацию, эксперты признались, что объяснить механизм выявленной ими корреляции они не могут.

Но, конечно, чиновников и правоохранителей задерживают не только по подозрению в коррупции. Так в США, за бездействие во время стрельбы в школе, задержали экс-полицейского Скота Петерсона, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба. Суд выдвинул обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек. Отмечается, что Петерсон "не сделал абсолютно ничего, чтобы остановить стрельбу в школе".

Проходили на уходящей неделе и новости по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В понедельник суд города Уппсала (Швеция) принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста Ассанжа за закрытыми дверями, хотя изначально они должны были быть открыты для прессы. Сделать процесс закрытым попросил адвокат Ассанжа. По его словам это служит "не только интересам Джулиана Ассанжа, но и женщины (истца - ред.)".

Суд Уппсалы должен был принять решение, удовлетворять или нет запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks. В случае, положительного решения суда об аресте Ассанжа, прокурор намеревалась запросить его экстрадицию в Швецию из Великобритании. Однако суд в Швеции отказал прокуратуре в просьбе заочно арестовать Джулиана Ассанжа.

Чуть позже стало известно о том, что в ходе слушаний, окружному суду Уппсалы были предъявлены новые данные, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем, и суду потребуется время, чтобы с ними ознакомиться.

Напомним, в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании, суд в Стокгольме выдал ордер на его арест. В 2011 году Англия, где находился Ассанж, приняла решение экстрадировать его, после чего основатель WikiLeaks попросил убежища у Эквадора и стал жить в посольстве этой страны в Лондоне. Шведская прокуратура из-за невозможности допросить Ассанжа закрыла дело в 2017 году, однако срок давности по преступлениям, в которых его подозревают, истекает лишь в 2020 году. 13 мая, после того, как Эквадор отозвал решение предоставить Ассанжу убежище, в Швеции возобновили расследование. Сам Ассанж не отрицал интимной связи с женщинами, но говорил, что секс был по взаимному согласию.

Общество

Источник фото: pixabay.com

Активно обсуждались в мировых СМИ и новости космической индустрии. Так Китай впервые в истории страны осуществил успешный космический пуск с морской платформы, расположенной в Желтом море. С нее стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами. По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.

А российская корпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Гагарина объявили набор в отряд космонавтов. Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации до 36 лет. Кандидаты должны соответствовать ряду требований. Обязательно наличие высшего образования, опыт работы по определенным специальностям, а также хорошая спортивная подготовка.

Продолжается расследование двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX, в которых погибли 346 человек. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), в деталях Boeing обнаружено до 148 бракованных деталей, которые были изготовлены для компании поставщиками. Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру. Отмечается, что бракованные детали могут не соответствовать стандартам прочности из-за неправильного изготовления, преждевременно износиться и повредить самолеты. Ведомство выпустит предписание, согласно которому у Boeing будет десять дней, чтобы удалить дефектные детали.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что в семье бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса и обладательницы титула Мисс Москва-2015 Оксаны Воеводиной родился ребенок. Радостную новость сообщила сама россиянка на своей странице в соцсети Instagram. Напомним, король Малайзии и обладательница титула "Мисс Москва" поженились в ноябре прошлого года.

Подготовил Владимир Демидов

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