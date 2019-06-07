Два ЧП на газозаправках за двое суток

На автозаправочных станциях есть нарушения, с которыми ничего не могут сделать, так как действует мораторий на проверку бизнеса.

Как сообщила пресс-служба КЧС МВД Казахстана в Шымкенте на газозаправочной станции взорвались несколько автоцистерн, есть пострадавший. Это объект частного бизнеса и владельцы занимались сбытом сжиженного газа.

Для ликвидации очага пожара понадобилось чуть больше часа, при этом были задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава ДЧС Шымкента.

Это уже второй случай взрыва газового оборудования на заправках за последние двое суток. Напомним, что 5 июня на территории автогазовой заправочной станции ТОО "Кызылорда Газ" во время заправки автобуса произошел хлопок газа воздушной смеси без разрушения и горения, пострадал один человек.

В связи с этими происшествиями поступило множество обращений в офис Национального газового оператора АО "КазТрансГаз". В пресс-службе компании пояснили, что обе газозаправочные станции и всё находящееся на них оборудование к компании не имеют никакого отношения, они принадлежат частным предпринимателям. Поэтому, контроль за работой станций и надлежащей эксплуатацией оборудования осуществляет комитет по чрезвычайным ситуациям.

При этом вчера, на пресс-конференции председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер отметил, что на автозаправочных станциях есть нарушения, с которыми в комитете ничего не могут сделать, так как действует мораторий на проверку бизнеса.

Так, согласно технике безопасности, цистерны с сжиженным газом должны быть установлены под землей. Иначе вероятность взрыва увеличивается в несколько раз. Однако, несмотря на опасность ситуации, владельцы АЗС продолжают игнорировать требования безопасности.

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