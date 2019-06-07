В Алматы проходит международный фестиваль "Ұлы дала – көшпенділер әлемі"

Байбек ознакомился с проектом строительства на территории Боралдайских курганов Центра сакской культуры.

В живописном предгорье Алатау в археологическом парке "Боралдайские сакские курганы" проходит ежегодный международный этнофестиваль "Ұлы дала – көшпенділер әлемі", в котором принимают участие более 140 представителей из 18 стран мира.

В течение двух дней жители и гости Алматы смогут полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, джигитовкой конников и кокпаристов, лучников, увидеть поединки батыров, оценить ловкость наездников, подбирающих на скаку разбросанные монеты, сыграть в национальные игры, попробовать национальные блюда. "Ұлы дала – көшпенділер әлемі" даст возможность всем желающим познакомиться с богатым наследием казахов и других тюркских народов.