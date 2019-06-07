В Алматы проходит международный фестиваль "Ұлы дала – көшпенділер әлемі"
Байбек ознакомился с проектом строительства на территории Боралдайских курганов Центра сакской культуры.
В живописном предгорье Алатау в археологическом парке "Боралдайские сакские курганы" проходит ежегодный международный этнофестиваль "Ұлы дала – көшпенділер әлемі", в котором принимают участие более 140 представителей из 18 стран мира.
В течение двух дней жители и гости Алматы смогут полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, джигитовкой конников и кокпаристов, лучников, увидеть поединки батыров, оценить ловкость наездников, подбирающих на скаку разбросанные монеты, сыграть в национальные игры, попробовать национальные блюда. "Ұлы дала – көшпенділер әлемі" даст возможность всем желающим познакомиться с богатым наследием казахов и других тюркских народов.
- Свои таланты на фестивале продемонстрируют сильнейшие этномузыканты и спортсмены, охотники с ловчими птицами и мастера прикладного искусства. Основная цель этнокультурного фестиваля - возрождение древней истории кочевых народов, разъяснение национальной идентичности каждой нации будущим поколениям, - прокомментировал руководитель Управления культуры города Нурлан Сыдыков.
В ходе мероприятия состоится шоу великанов под руководством семикратного чемпиона Казахстана, двукратного чемпиона мира и дважды вошедшего в книгу Рекордов Гиннеса - Сергея Цырульникова. Они будут бороться, забивать голыми руками гвозди, загибать железо, поднимать гири. Обладатель невиданной силы Сергей Цырульников проведет мастер-класс и организует для зрителей специальное соревнование. Кроме того, гости из Венгрии под руководством Андраша Биро примут участие в военных конных играх, стрелки из Башкирии продемонстрируют искусство "Мэргэн уксы" - стрельбы из лука пешком и на коне. Команда "Салбуурун" из Киргизии покажет мастерство беркутчи и охоты с гончими собаками.
Сегодня же аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился с проектом строительства на территории Боралдайских курганов Центра сакской культуры. На данный момент уже разработана проектно-сметная документация и передана на государственную эскпертизу. По словам главы города, создание данного центра повысит туристический потенциал Алматы, интерес к истории страны, позволит сберечь бесценный археологический парк, сохранит для будущих поколений жемчужину национального историко-культурного наследия.
В рамках реализации программной статьи Елбасы "7 граней Великой степи" в Алматы также будет проведена реконструкция мавзолея Райымбек батыра с созданием мемориального музейного комплекса. Кроме того, запланировано строительство этнокультурного комплекса "Этноленд".
В рамках фестиваля запланирован ряд выставок современного национального искусства, выступления этно-фольклорных ансамблей "Тұран", "ХасСак", а также других известных артистов из Турции, Монголии, Алтая, Тывы, Чувашии, Кыргызстана и др.У любого желающего есть возможность испытать себя и поучаствовать в захватывающих состязаниях и викторинах с ценными призами, а также узнать секреты кузнечного дела, ювелирного мастерства, рецепты блюд национальной кухни, получить практические уроки от рукодельниц и других специалистов декоративно-прикладного искусства кочевых народов, собрать и разобрать миниатюрную юрту. Предусмотрены веселые и познавательные развлечения для самых маленьких посетителей. Планируется, что за два дня фестиваль посетят более 20 тысяч человек.
Мероприятие проходит 7 и 8 июня, вход свободный. Для удобства гостей с 8-00 до 19:00 организованы специальные автобусные маршруты, которые будут отъезжать с четырех точек: Байтурсынова/Абая, театр имени Н.Сац (Шаляпина, 22), театр традиционного искусства Алатау и ЖД-вокзал Алматы-1 (автостоянка). Стоимость проезда 150 тенге.
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