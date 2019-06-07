Создатель Telegram Павел Дуров отказался от еды

В голову могут прийти новые идеи для мессенджера - Дуров.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды. Об этом он заявил в своем канале, пишет РИА Новости.

По словам Дурова, за последние 15 лет он не употреблял алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фастфуд, и в плане здоровья у него были хорошие результаты. Год назад он исключил из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, чтобы "достичь более высокой производительности и ясности мышления", а также укрепить силу воли и самодисциплинироваться, а этом мае стал есть только рыбу и морепродукты.

- В этом месяце я пробую кое-что более радикальное и совсем не буду принимать пищу. Последние шесть дней я сидел на одной воде и пока чувствую себя отлично, - написал Дуров, добавив, что такая мера позволит ему добиться еще большей ясности мышления и продуктивности.

Он признал, что из-за такой диеты может потерять мышечную массу, но зато, по его мнению, в голову могут прийти новые идеи для мессенджера.

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