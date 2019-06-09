Знаменитости в поисках мужа, звучания и соперников. Итоги недели

Итоги недели в культуре и спорте за 3-9 июня.

Первая полноценная неделя лета в мире культуры и спорта запомнилась тем, что звезды из этих двух сфер жизни что-то искали. Кто нашел, а кому не улыбнулась удача, в обзоре Zakon.kz.

Финалистка Мисс Алматы-2018, победительница в номинации "Мисс талант" Бота Шуренова призналась, как тяжело было найти нужное звучание для дебютной песни "Сен емес", Племянница певца Беркута, в свою очередь, срочно ищет мужа для рождения от него дочери и назвала сумму алиментов, которые ей выплачивает бывший супруг.

Пока две красавицы в активном поиске, казахстанские молодые тяжелоатлеты, кажется, уже нашли способ выигрывать золотые медали.

Также как ребята из алматинского военно-патриотического клуба, нашедшие путь на пик Башута, где водрузили флаг Казахстана на высоте 3.400 м. ко Дню государственных символов Республики Казахстан,

Люди с чувством юмора наверняка сейчас успели сыронизировать, мол, не то ищете, друзья, посмотрите, что нашла всемирно известная певица Риана.

Справедливости ради скажем, что казахстанки- тоже не промах, умеют правильно искать успех и знают, как достичь его в той или иной сфере. Динагуль Тасова из столицы Казахстана, "прославившаяся" выходом в откровенных нарядах , экс-участница общественного объединения "Молодежный маслихат города Астаны", рассказала, как отбирают моделей на кастингах для показа дизайнерской одежды.

Алматинцы уже замерли в ожидании приятного события - этапа Кубка мира по фристайлу. Сейчас в предварительном календаре Международной федерации лыжных видов спорта указано, что 29 февраля и 1 марта 2020 года на Шымбулаке пройдут соревнования по фристайлу-могулу и фристайлу-акробатике. Как выяснилось, ближе к ноябрю будет точно известно, увидят ли алматинцы две дисциплины фристайла, или у нас проведут два этапа Кубка мира только по могулу.

Но пока думать о зиме еще рано. С наступлением лета казахстанцы активно ищут, к какому водоему можно отправиться в выходной. Девушки у нас привыкли выглядеть восхитительно в любой ситуации, а потому в поиске советов, как правильно выбрать купальник, чтобы поразить всех. Мы помогли найти ответы на эти вопросы.

А в украинский Чернобыль толпами повалили туристы со всего мира. Виной всему новый проект канала HBO об аварии на советской АЭС, который уже обошел по популярности культовые "Игру престолов" и "Во все тяжкие". По словам директора компании Chernobyl Exclusive Tours Константина Власова, потенциальные клиенты в разговорах ссылаются на сериал в связи с волнующими их вопросами. Спрашивают о количестве населения, правда ли, что все так было. Возникают вопросы к подлинности информации из проекта HBO.

Турпоток в зону отчуждения в этом мае вырос примерно на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Все ужасы отравления переживает на себе российский продюсер Бари Алибасов. Он оказался в руках врачей скорой помощи. По предварительным данным, продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб и воду, Выяснилось, что он принял этот яд по собственной глупости.

После госпитализации из-за химического ожога желудка четвертой степени продюсер решил обновить свое завещание,

В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного, Известный актер почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок, пришлось срочно вызывать скорую

Знаменитые люди еще при жизни получают свою порция почета и уважения. Но еще важнее, чтобы о них помнили потомки. Как, например, о композиторах Си Синхае и Бахытжане Байкадамове. Неизвестную историю о дружбе казахского и китайского композитора рассказали в кино

Чемпион мира по рукопашному бою из Казахстана поведал нам о шифрах, UFC и зоне комфорта, в то время как экс-чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) стал героем фильма в преддверии боя со Стивом Роллсом, которого победил нокаутом. Все подробности вечера бокса здесь.

Теперь знаменитый казахстанец и его команда начинает новый поиск соперников. Он уже объявил, что готов провести третий бой с Саулем "Канело" Альваресом, победить и вернуть свои пояса. Ну а все остальные продолжают искать счастье и любовь. Ведь только эти два светлых, взаимосвязанных друг с другом чувства могут по-настоящему изменить этот качающийся мира в лучшую сторону.

Альберт Ахметов

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